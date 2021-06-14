'Çiftçi bir litre süte karşılık 1 kilo yem bile alamıyor'

CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal Mustafakemalpaşa Ovaazatlı Mahallesi’ndeki süt kooperatifini ziyaret etti.

Bursa Mustafakemalpaşa’daki sütçülerin fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Mustafakemalpaşa’nın en önemli süt üretim bölgesi olan Ovaazatlı Mahallesi’nde Süt Birlik başkanı ve süt üreticileriyle bir araya gelen Sarıbal, “Bugünlerde yine süt üreticileri isyanda. 50 kiloluk yemin çuvalı 165 lira oldu. Çiğ süt fiyatı 2 lira 80 kuruştan 2 lira 60 kuruşa düştü. Çiftçi sütünü kooperatife bırakıyor. Prim dahil alacağı para en fazla 3 lira veya 3 lira 10 kuruş. Oysa bir çuval yeme verdiği para 165 lira. Bir kilo yem 3 lira 30 kuruş. Çiftçi 1 litre süte karşılık 1 kilo yem bile alamıyor.” dedi.

Sarıbal, “Çiftçi sütünü getirirken 2 lira zararla getiriyor. ‘Biz artık süt hayvanlarımızı kesime gönderiyoruz’ diyorlar. Bu yetmezmiş gibi süt alımında yeni kriterler geldi. Bu kriterleri tutturamazlarsa sütü satamıyorlar. Bu politikalarla hayvancılık batıyor. Çiftçi isyanda. Markette süt 6 lira, 7 lira, 8 lira çiftçinin sütü 2 lira 60 kuruş.”

"Tarım freni patlamış arabaya benziyor"

Yetkililere sesini duyurmaya çalışan bir çiftçi ise, “Marketteki sütün yüzde 20-30 yağı alınmış, bu kalitede olması mümkün değildir.” dedi. Sütçülükten sürekli zarar ettiklerini belirten çiftçi şunları söyledi:

“Bugün sütün litresini biz 3 lira 50 kuruşa mal ediyoruz. Yetkililere sesleniyorum. Bugün sütün litresini 3,5 liraya mal ediyoruz. Maalesef 2,6’ya satıyoruz. 90 kuruş zarar. Kendi emeğimizi koyunca daha büyük zarar. Kendi emeğimizi koymadan maliyeti bize bu.

Ülkenin olmazsa olmazı tarımdır. Tarım freni patlamış arabaya benziyor. Baş aşağı uçuruma gidiyoruz. Gençler tarımdan kaçıyor çünkü tarımdan istikbal göremiyor Bunlar tarımın son kuşakları. Son kuşak da bitti mi tarım biter. Tarım biterse ülke biter.”