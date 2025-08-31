Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesi bulunmadığında 'taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Bakanlık, bu çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri için daha sonra kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Ürün değişikliği talepleri artık yıl içinde de yapılabilecek ve üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonlarınca değerlendirilecek.

Arazilerin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise yıl sonuna kadar komisyon tarafından incelenecek.

Yarın yürürlüğe girecek

Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün bulunuyorsa sözleşme hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık'a kadar devam edecek. Düzenleme, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.