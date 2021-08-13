Çiftçi yanlışlıkla boruyu deldi, petrol akışı durduruldu
Siverek ilçesinden geçen Batman-Dörtyol petrol boru hattının, bir çiftçi tarafından iş makinesiyle yanlışlıkla delinmesinin ardından hattaki petrol akışı durduruldu.
ANKA
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Botaş'a ait Batman-Dörtyol boru hattı, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde delinmiş, hattan fışkıran petrol, metrelerce yüksekliğe ulaşmıştı.
Petrol boru hattının, ismi öğrenilemeyen bir çiftçi tarafından, iş makinasıyla tarlasını temizlediği sırada yanlışlıkla delindiği anlaşıldı. Olayın, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından Batman-Dörtyol boru hattındaki ham petrol akışı durduruldu. Botaş yetkilileri alanda inceleme başlattı.