Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, her nimetin sofralarımıza ulaşmasında büyük pay sahibi olan çiftçilerimizin bugün Dünya Çiftçiler Günü... 1984 yılında alınan kararla 14 Mayıs tarihi ülkemizde “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günde vatandaşlar kutlama mesajlarına ağırlık vermiş durumda... Bu nedenle de "14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajları" yoğun şekilde aratılıyor. İşte en güzel, en anlamlı Çiftçiler Günü mesajları...

14 Mayıs Çiftçiler günü mesajları...

Toprağa emek veren, alın teriyle hayatı yeşerten tüm çiftçilerimizin günü kutlu olsun.

Üretim zincirinin ilk halkasında siz varsınız.

Sofralar sizin emeğinizle doluyor.

Her şey için teşekkür ederiz.

Sabahın erken saatinde tarlasına giden herkesin günü kutlu olsun.

Siz üretmeseniz hiçbir şey mümkün olmazdı.

Tarım sizin emeğinizle ayakta duruyor.

İyi ki varsınız.

Toprakla çalışan, ürünle ülkeyi doyuran çiftçilerimizin emeği çok büyük.

Sizlerin katkısı her sektörden daha değerlidir.

Bu özel gününüzde saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Çiftçilik sabır, emek ve inanç işidir.

Siz tohum ekerken, aslında geleceği büyütüyorsunuz.

Her şeyin temeli sizin alın terinizdir.

Gününüz kutlu, emeğiniz daim olsun.

Zor şartlara rağmen üretmeye devam eden tüm çiftçilerimize selam olsun.

Gıdanın kaynağında siz varsınız.

Siz olmadan sürdürülebilirlik mümkün değil.

Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun.

Gecesi gündüzü olmayan bir meslek yapıyorsunuz.

Toprağa gösterdiğiniz özen hepimize örnek.

Emeklerinizin karşılığını almanızı dileriz.

Bugün sizin gününüz.

Çiftçilik, sadece bir meslek değil, ülkenin geleceğidir.

Üretimin başladığı yer sizsiniz.

Tüm çabanızla hayatı sürdürülebilir kılıyorsunuz.

Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Siz üretmeseniz, markette hiçbir ürün olmazdı.

Çiftçiliğin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

Bu ülke sizin emeğinizle ayakta.

Gününüzü kutluyoruz.

Her sabah tarlaya giden, her mevsim yeniden başlayan çiftçilerimize minnettarız.

Bu ülkenin en sessiz ama en güçlü çalışanlarısınız.

Emekleriniz görülmeye değer.

Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun.

Çiftçi demek sabahın karanlığında işe başlamak demek.

Hiç durmadan üretmek demek.

İklim ne olursa olsun vazgeçmemek demek.

Bugün sizin gününüz.

Sofralarımızın her parçasında sizin emeğiniz var.

Çiftçilik her koşulda üretmeyi bilmektir.

Bunun için size çok şey borçluyuz.

Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Çiftçilik kolay değil, ama çok değerli bir iştir.

Siz hem doğayla hem zamanla yarışıyorsunuz.

Emekleriniz sayesinde biz rahat yaşıyoruz.

Teşekkür ediyor, gününüzü kutluyoruz.

Çiftçiler, krizin değil çözümün parçasıdır.

Tarım sizin çabanızla ayakta durur.

Bu çaba göz ardı edilemez.

Bugün sizin emeğinize saygı günüdür.

Siz toprağa değil, güvene yatırım yapıyorsunuz.

Her sezon yeni bir başlangıç yapıyorsunuz.

Bunun adı fedakarlık ve inançtır.

Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun.

Hiçbir teknoloji, çiftçinin emeğini ikame edemez.

Siz varsınız diye üretim sürüyor.

Her koşulda direnmeye devam ediyorsunuz.

Teşekkür ederiz.

Atatürk'ün sözleri...

"Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."

"Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."

"Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz tarım olmaz."

"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."

"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."

"Milli ekonominin temeli tarımdır. "