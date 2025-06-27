Çiftçiye 5,5 milyar TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 5 milyar 519 milyon 93 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımda sürdürülebilir üretim için destek bizden, bereket üreticilerimizden. 5 milyar 519 milyon 93 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" mesajına yer verdi.

Hangi kaleme ne kada ödeme yapılacak?

Destekleme kalemlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre en yüksek ödeme, 2 milyar 793 milyon 897 bin 962 lirayla bitkisel ürün sigortası için yapılacak. Çay budama tazminatı için 1 milyar 871 milyon 525 bin 909 lira, katı organik ve organomineral gübre desteği için ise 287 milyon 84 bin 146 lira ödeme yapılacak.

Diğer destek kalemleri şu şekilde sıralandı:

• Hububat, baklagil ve dane mısır desteği: 191 milyon 245 bin 600 lira

İyi tarım uygulamaları desteği: 121 milyon 699 bin 821 lira

• Organik tarım desteği: 97 milyon 823 bin 333 lira

• Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 69 milyon 791 bin 813 lira

• Buzağı desteği (büyükbaş hayvancılık): 41 milyon 886 bin 500 lira

• Mazot ve gübre desteği: 28 milyon 351 bin 610 lira

• Patates siğili desteği: 11 milyon 544 bin 702 lira

• Organik arıcılık desteği: 3 milyon 113 bin 400 lira

• Toprak analizi desteği: 1 milyon 128 bin 204 lira