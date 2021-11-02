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'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank davasının sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türkiye'ye getiriliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk adli makamlarına teslim edildi.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde yola çıkan Aydın'ın ilk görüntüleri de paylaşıldı.

Aydın'ı Türkiye'ye getiren uçağın akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da temmuz ayında yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

 

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