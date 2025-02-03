Çiftlik Bank davasında son durum! Karar açıklanıyor

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın dahil 20 sanığın yargılandığı dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla devam etti. Mahkeme, sanıklar hakkında kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, diğer sanıklar ve avukatlar da katıldı. Savcı, daha önce sunduğu mütalaayı tekrarlayarak Mehmet ve Fatih Aydın’ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mehmet Aydın, savunmasında dolandırıcılık kastı olmadığını ve mağdurların zararını karşılayabilecek yatırımlar yaptığını öne sürerek, “Devlet el koyduğu için mağdurlar zarar gördü. Adli emanette olan param, mağdurların zararını karşılayabilir.” dedi. Kardeşi Fatih Aydın ise suç örgütüyle bir bağlantısı olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldıktan sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Olayın geçmişi

Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiden yüksek kar vaadiyle para toplayan Mehmet Aydın, uzun süre firari kaldıktan sonra Brezilya'dan Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı. Kardeşi Fatih Aydın ise Uruguay'da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmişti. Savcılığın hazırladığı iddianamelerde, Aydın kardeşlerin 4 bin 582 kişiyi mağdur ettiği belirtilerek 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.