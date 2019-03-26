Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı

26 Mart 2019

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma sonunda 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

Çiftlik Bank şüphelilerine rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, firari şüpheli Mehmet Aydın'ın internet üzerinden oynanan Çiftlik Bank oyununun ilk halinin yazılımını E.A'ya yaptırdığı ve oyunun, 31 Temmuz 2016'da internette kullanıma açıldığı belirtildi.

Mehmet Aydın'ın, E.A. ile anlaşmazlığa düşmesiyle ayrıldıkları aktarılan iddianamede, Aydın'ın eylemine devam ettiği ve kişisel banka hesapları üzerinden ödemeleri kabul ettiği ancak banka hesabını kullanmaktaki zorlukları gözetip, kısa süre içinde şirketleşme yoluna gittiği kaydedildi.

İddianamede, Aydın'ın, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketini kurup 2 Eylül 2016'da Bursa Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirdiği, firmanın tek sahibinin de kendisi olduğu anlatılarak, Aydın'ın, başlangıçta tek başına eylemine başlamış iken oyuncu ve yatırılan paraların artması ile organizasyona ihtiyaç duyarak akrabalarının, daha önceden tanıdıkları kişilerin kendisiyle hareket etmesini sağlayıp akabinde de piyasadan konunun uzmanı kişilerle anlaşıp onları da eylemine katılmaya ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı bilgisi verildi.

Çiftlik Bank kurgusuna bakıldığında, oyunun işleyişine göre yatırımcı oyuncunun, sanal olarak oluşturduğu çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri paraya çevirebildiği aktarılan iddianamede, sanal hayvanların ömrünün bir yıl olduğu, para kazanmaya başlayan oyuncuların bu durumu sürdürebilmek ve gelirlerini arttırabilmek için daha çok yatırım yapmaya yöneltildiği belirtildi.

İddianamede, oyuncuları teşvik edebilmek için Çiftlik Bank oyununun ilk dönemlerinde referans sistemi ile üyelikler sağlanıp referans geliri olarak eski üyelere avantaj verildiği belirtilen iddianamede, sonrasında referans sistemine son verilip bayilik ağı oluşturulduğu, ayrıca da klan uygulamasının geliştirildiği, bu yöntemlerle yatırımcı oyuncuların yatırımlarını artırmaları ve sürekli yeni oyuncu katılımının devam etmesinin garantilenmek istendiği vurgulandı.

Önceki referanslı oyuncuların bir bölümünün bayi sahibi olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtilen iddianamede, bayilerin klan oluşumunda öncü oldukları, böylece sürekli yeni katılımcıların sisteme dahil edilmesi, yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturulduğu ifade edildi.

İddianamede, para akışı ve geri ödemeler düşünüldüğünde; para akışının daha yüksek olması nedeniyle ilk aşamada oyuncuların kar ediyormuş gibi göründüğü, oysa firmanın bir gelirinin olmadığı, sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin gerçek yatırım yapılıyormuş izlenimi yaratmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Çiftlik Bank oyunu

Çiftlik Bank oyununun işleyişine yönelik bilgiler verilen iddianamede, ilk kurulduğu dönemde kısa bir süre Mehmet Aydın'ın bireysel olarak oyun organizasyonunu yaptığı, sonrasında Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketine bağlı olarak "www.ciftlikbank.com" internet sitesi üzerinden oyun organizasyonunun yapıldığı, oyuna katılabilmek internet sitesine girildiğinde üyelik için gerekli bilgilerin oyuncu tarafından sekmelere yazılması ve cep telefonuna gelecek onay kodunun girilmesiyle süreçlerin tamamlandığı anlatıldı.

İddianamede, Çiftlikbank internet oyununun ücretsiz olarak Manisa Tavuğu isimli sanal çiftlik hayvanını ve oyunda kullanılan sanal para birimi olan oyun altınını bir seferliğine ücretsiz verdiği, sanal çiftlik hayvanının ömrünün ise 365 gün olarak belirlendiği aktarıldı.

Oyuncunun yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde oyunu oynayabildiği ancak süre sonunda elde edilen gelirin ekonomik anlamda bir değer ifade etmediği belirtilen iddianamede, bu şekilde yalnız oyuncu olarak sisteme giren katılımcıların sayısının 388 bin 99 kişi olduğu, bu katılımcıların herhangi bir gelir elde etmediği kaydedildi.

İddianamede, yatırım yapan katılımcıların ise 132 bin 222 kişi olduğunun Gümrük Müfettişliğince tespit edildiği, yatırımcı oyuncuların oyun sitesi üzerinde belirlenen sanal hayvanların ücretlerini oyun parası olan altınla sistem üzerinden ödeyip oyunda oluşturulan hayvan pazarından aldıkları, yine ambar, yem deposu, ürün deposu gibi sanal alanlarda gerekli alışları yaparak hayvanların bakımını temin ettikleri ifade edildi.

Hayvanlardan elde edilen gelirlerin brüt olduğu ve bu gelirlerden yem giderinin düşülmesiyle net oyun altınının elde edildiği aktarılan iddianamede, oyun altının yüzde 5’lik kısmının oyun gümüşüne sistem tarafından çevrildiği, oyun gümüşü ile de sonradan oluşturulan şarküterilerden gerçek gıda ürünleri alınabildiği, kalan yüzde 95’lik kısmın oyuncunun gelirini oluşturduğu ve zaman içinde oluşturulan ödeme sistemleriyle oyuncuya gelirin ödenebildiği belirtildi.

Bir milyarın üzerinde para toplanmış

İddianamede, bu yöntemle 132 bin 222 katılımcıdan, sistemin çalışmaya başladığı 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı bilgisi verildi.

İlk kurulduğunda Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarından, sonrasında şirketlerin oluşturduğu banka hesaplarından para toplandığı aktarılan iddianamede, ancak bankaların çalışma saatleri, günün her saatinde işlem yapmanın olanaklı olmaması gibi zorluklardan hareket eden şüphelilerin Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile anlaşma sağladığı belirtildi.

İddianamede, firmalar arasındaki anlaşmaya göre yatırımcı oyuncunun Papara Ödeme Sistemi üzerinden elektronik bir cüzdan hesabı açtırdığı, kendi kişisel banka hesabını bu hesapla bağlantılı hale getirdiği, oyunda kullanılmak üzere oyun altını denilen oyun parasını almak istediğinde internet oyunundaki panelinden alma işlemi yaparak Papara Elektronik Cüzdan kullanıcı adı ve şifresini kullanıp, istediği miktarda oyun altınını aldığı ve oyundaki kurallara göre kullandığı bilgisi verildi.

Sistemi, 10 bin lira sermaye ile kurmuş

İddianamede, firari olan sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2017'de poliste verdiği ifadesi de yer aldı.

Aydın ifadesinde, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Şirketinin kendisine ait olduğunu, 2 Eylül 2016'da 10 bin lira sermaye ile kurulduğunu anlattı. Manisa Akhisar, İnegöl ve Tekirdağ'da üç çiftliği bulunduğunu kaydeden Aydın, yaklaşık 100 bin adet canlı hayvan olduğunu, bunlardan 95 bininin tavuk cinsi, 2 bininin de büyükbaş hayvan olduğunu, kalanının ise mavi yumurtlayan tavuk olduğunu, distribütörlük verdiği 20 şarküterisi bulunduğunu aktardı.

Şüpheli Aydın ifadesinde, şarküterilerin Türkiye'nin çeşitli noktalarında olduğunu, şirketinin yıllık cirosunun 15 milyon lira civarında ve ortalama karının da 4 milyon lira civarında bulunduğunu, şirketinin aynı zamanda Amerika kaynaklı KKTC'de faaliyet gösteren Fame Game Software Limited Şirketinin distribütörü olduğunu, bu ana kadar şirketinin faaliyetleri dolayısıyla mağduriyet yaşayan ve şikayette bulunan kimse olmadığını öne sürdü.

İfadesinde, şirket faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunu iddia eden Aydın, yasal olmayan, karşı tarafı zarara uğratacak veya ileride mağduriyetler yaratacak bir faaliyetinin olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti.

Aydın, firar etmeden önce de ifade vermiş

İddianamede, şüpheli Mehmet Aydın'ın firar etmeden önce 2 Ocak 2018'de aynı soruşturma kapsamında verdiği ikinci ifadesi de yer aldı.

Aydın, bu ifadesinde, Fame Game Hayvancılık Sanayi AŞ yetkilisi ve aynı zamanda ortağı olduğunu, diğer yetkilinin ağabeyi Fatih Aydın olduğunu, KKTC'de faaliyet gösteren şirketin de kendi adlarına kayıtlı olduğunu, daha önce iki farklı şirket olarak faaliyet gösterdiğini fakat sonra kendisinin Çiftlik Bilgi İşlem firmasının hisselerini Fame Game Hayvancılık Şirketine devrettiğini, iki şirketin birleştiğini anlattı.

Böylelikle yazılım yapan firma ile reel olarak faaliyet gösteren firmanın birleşmiş olduğunu kaydeden Aydın, kendisinin oluşturduğu sistemde sanal olarak oynanan oyunun karşılığında şu anda reel olarak üretim yapan çiftlikleri bulunduğunu, ayrıca şarküteri tarzında satış yapan iş yerleri olduğunu, 500 bin civarı sistemde üye olduğunu, bunun 120 bininin yatırımcı olduğunu, yani oyuna para yatırıp kazanç elde etmek isteyen kişiler olduklarını, tüm faaliyetlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından incelendiğini kaydetti.

Kaynak: AA