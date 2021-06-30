Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın: Türk yargısına teslim olacağım

Türkiye'de Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla bilinen Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla yayınladığı bir videoyla sürpriz bir şekilde teslim olacağını açıkladı.

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre, Mehmet Aydın kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi. Mehmet Aydın, "Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum." ifadelerini kullandı.

Kendi özgür ifadesiyle Türk yargısına teslim olacağını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim.

Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı.

Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

'Kötü niyetli insanlar' iddiası

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

'Mağduriyetleri gidermek adına elimden geleni yaptım'

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçtıktan sonra Güney Amerika'da ortaya çıkmıştı. Süper Lüks bir Ferrari ile Uruguay'da spin atan 'Tosuncuk' daha sonra bir teknede sevgilisi ile birlikte görüntülenmişti. Mehmet Aydın Kırmızı Bülten ile aranıyor.