Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı

'Tosuncuk' olarak bilinen Aydın'a sorulması için 60 sayfa soru hazırlandığı ve Aydın'ın beraberinde getirdiği belgeleri polise teslim ettiği gelen bilgiler arasında.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 511 milyon TL ile ortadan kaybolduktan sonra, Brezilya’da Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu.



Türkiye'ye getirilen Aydın, Mali Suçlarla mücadele ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için teslim alındı.

Yaklaşık 300 sayfa evrakla teslim olan Mehmet Aydın'ın beraberinde getirdiği belgeler, müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.



Aydın için 60 sayfalık soru hazırlandı ve Aydın'ın bu gece ifadesi alınmaya başlandı.