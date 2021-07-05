  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
Takip Et

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı

Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu gece ifadesi alınmaya başlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

'Tosuncuk' olarak bilinen Aydın'a sorulması için 60 sayfa soru hazırlandığı ve Aydın'ın beraberinde getirdiği belgeleri polise teslim ettiği gelen bilgiler arasında.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 511 milyon TL ile ortadan kaybolduktan sonra, Brezilya’da Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu.

Türkiye'ye getirilen Aydın, Mali Suçlarla mücadele ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için teslim alındı.

Yaklaşık 300 sayfa evrakla teslim olan Mehmet Aydın'ın beraberinde getirdiği belgeler, müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Aydın için 60 sayfalık soru hazırlandı ve Aydın'ın bu gece ifadesi alınmaya başlandı.

Mehmet Aydın'ın avukatından açıklamaMehmet Aydın'ın avukatından açıklamaGündem

 

Çiftlik Bank’ın Kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye’deÇiftlik Bank’ın Kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye’deGündem

 

 

Etiketler
türkiye