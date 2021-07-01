Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiflik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan Aydın, kurduğu Çiftlik Bank'la 132 bin 222 kişiyi dolandırdığı 1 milyar 140 milyon liraya yakın para ile yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Aydın dün yaptığı açıklamada, Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.

Sözcü'ye konuşan Aydın’ın avukatı Şehmus Uluç, konsoloslukla bağlantı kurduklarını ve Türkiye’ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söyledi.