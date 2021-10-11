Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a yeni dava

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında, 130 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan yeni iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda yeni bir iddianame daha hazırlandı.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, dosyaya ayrı esas numarası verdi.

Mahkemenin, duruşma gününü ilerleyen günlerde belirleyeceği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın, hakkında açılan bu davanın yanı sıra iki ayrı davadan da aynı mahkemede yargılaması sürüyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Mehmet Aydın'ın internet üzerinden oynanan Çiftlikbank oyununun ilk halinin yazılımını Eray Aker'i yaptırdığı ve 31 Temmuz 2016'da oyunun internette kullanıma açıldığı belirtilen iddianamede, bir süre sonra aralarında anlaşmazlık olması üzerine Eray Aker'in ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, Mehmet Aydın'ın eylemine devam ettiği ve kişisel banka hesapları üzerinden ödemeleri kabul ettiği, ancak banka hesabını kullanmaktaki zorlukları gözetip, kısa süre içinde şirketleşme yoluna gittiği, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'ni kurduğu, firmanın tek sahibinin de kendisi olduğu aktarıldı.

Mehmet Aydın'ın başlangıçta tek başına eylemine başlamışken oyuncu ve yatırılan paraların artmasıyla organizasyona ihtiyaç duyarak akrabaları ve daha önceden tanıdıkları kişileri kendisiyle hareket etmesini sağladığı belirtilen iddianamede, akabinde şüphelinin piyasadan anlaştığı konunun uzmanı kişileri eylemine katılmaya ikna ettiği, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı bilgisi verildi.

Şirketler toplamda zarar etmiş

İddianamede, oyunun işleyişine göre yatırımcı oyuncunun sanal olarak oluşturduğu çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri paraya çevirebildiği, sanal hayvanların ömrünün bir yıl olduğu, para kazanmaya başlayan oyuncuların bu durumu sürdürebilmek ve gelirlerini arttırabilmek için daha çok yatırım yapmaya yöneltildiği, oyuncuları teşvik edebilmek için Çiftlik Bank oyununun ilk dönemlerinde referans sistemiyle üyelikler sağlanıp referans geliri olarak eski üyelere avantaj verildiği belirtildi.

Sonrasında referans sistemine son verilip bayilik ağı oluşturulduğu, ayrıca klan uygulamasının geliştirildiği kaydedilen iddianamede, bu yöntemlerle yatırımcı oyuncuların yatırımlarını arttırmaları ve sürekli yeni oyuncu katılımının devam etmesinin garantilenmek istendiği, önceki referanslı oyuncuların bir bölümünün bayi sahibi olarak faaliyetlerine devam ettiği, bayilerin klan oluşumunda öncü oldukları, böylece sürekli yeni katılımcıların sisteme dahil edilmesi, yatırılan paraların arttırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturulduğu aktarıldı.

İddianamede, para akışının daha yüksek olması nedeniyle ilk aşamada oyuncuların kar ediyormuş gibi göründüğü, oysa firmanın bir gelirinin olmadığı, sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin gerçek yatırım yapılıyormuş izlenimi yaratmaya yönelik olduğu, şirketlerin zarar ettikleri vurgulandı.

130 mağduru 2 milyonun liranın üzerinde zarara uğratmışlar

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, sistem üzerinden 130 müştekinin toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira zarara uğratıldığı vurgulanan iddianamede, şüphelilerin bilişim sistemleri araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında müştekilere yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri açıklandı.

İddianamede, yine şüphelilerin internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileriyle oyunda kalmalarını sağlayıp daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin ettikleri, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdikleri kaydedildi.

Bu nedenle şüphelilerin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları vurgulanan iddianamede, en başından beri vaat edilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlere devam ettikleri anlatıldı.

İddianamede, internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla hileli davranışlarla oyuncuların katılımlarını, oyunda uzun süre kalmalarını ve daha çok yatırım yapmalarını sağlayan şüphelilerin, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin 130 mağdura yönelik "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.