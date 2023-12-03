'Çiftlik Bank'ta Aydın kardeşlere 'banka' cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, reklamlarda ve tesislerde 'Bank' ifadesinin kullanıldığı ancak bunun için 'Bankacılık Kanunu' gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı belirtilmişti.

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda mahkeme Aydın kardeşlere '5411 Bankacılık kanununa aykırılık'tan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 10 bin lira ceza verdi. Aydın kardeşler ise mahkemenin kararına itiraz etti.

İstinaftan dönmedi

Dava dosyası yerel mahkemenin kararının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, sanıkların itirazını reddederek cezayı kesinleştirdi.