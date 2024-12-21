Çığ faciasında hayatını kaybeden genç milli judocu Emre Yazgan kimdir?

Erzurum’un Palandöken Dağı’nda Judo Genç Milli Takımı sporcuları antrenman yaparken çığ felaketi meydana geldi. Çığ altında kalan Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emre Yazgan kimdir?

Genç yaşta hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yazgan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü’nün başarılı bir sporcusuydu. Son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası’nda birinci olan Yazgan, birçok turnuvada elde ettiği madalyalarla dikkat çekmişti.

Emre Yazgan’ın ikizi Yunus Yazgan ise çığ felaketinden hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı. Yazgan ailesi, Türkiye judo camiası için büyük bir kayıp yaşadı.