Çiğ sütte fiyat artışı yok, prim 40 kuruş olacak

10 Ekim 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt fiyatını artırmak yerine Ekim-Kasım- Aralık ayları için çiğ süt destekleme priminin 40 kuruş olarak uygulanmasını kararlaştırdı. Çiğ süt fiyatı ise 31 Aralık'a kadar litre başına 2 lira 30 kuruş kalacak. Aralık ayında, 1 Ocak 2021 tarihinde geçerli olacak çiğ süt fiyatı belirlenecek. Bu karar Ulusal Süt Konseyi'nin düzenlediği sektör paydaşları toplantısında şu anda tartışılıyor.

Fiyat artışı 2021'e kaldı

Dün tüm ayrıntılarını yazdığımız bir toplantı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı sanayicilerle ve market zincirlerinin yöneticileri ile yaptığı toplantıda "Çiğ süt fiyatını artıracağız ama siz süt ve süt ürünlerine zam yapmayın" denildi. Sanayiciler ve market zincirleri bu teklife olumlu bakmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bürokratları toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına giderek durumu anlattı. "Enflasyonu artırır" gerekçesiyle çiğ süt fiyatının artırılmasına karşı çıkan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri çiğ süt referans fiyatının artırılması yerine primin artırılmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı bunun üzerine yıl sonuna kadar çiğ süt destekleme priminin litre başına 40 kuruş olmasını kararlaştırdı. Alınan karara göre, Ekim, Kasım ve Aralık ayı çiğ süt destek primi litre başına 40 kuruş olacak. Çiğ süt referans fiyatı yıl sonuna kadar yine 2 lira 30 kuruş kalacak. Aralık ayında 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere çiğ süt referans fiyatı belirlenecek.

Enflasyonun faturası çiftçiye

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı Gıda Komitesi toplantısında da çiğ süt fiyatının enflasyonu artıracağı gerekçesiyle artırılmaması, destek priminin artırılması yönünde görüş bildirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ süt fiyatının artırılması yerine prim artışına gitmesi, enflasyonun faturasını çiğ süt üreticisine ödetmek anlamına geliyor. Fiyat artışı olduğunda bundan tüm üreticiler bir şekilde yararlanıyor. Destek priminde özellikle küçük üreticiler yararlanamıyor. Ayrıca, destekleme priminin ödenmesi zaman alıyor. Bütçede kaynak olmaması nedeniyle 40 kuruşluk destekleme primi gecikmeli ödenecek ve üretici yine mağdur olacak. Çiğ süt fiyatı artırılsa üreticiye hemen yansıtılabilir.