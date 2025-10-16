Cihan Ekşioğlu kimdir? Ekşioğlu neden gözaltına alındı?

Cihan Ekşioğlu hakkında “örgüt kurma”, “tefecilik” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltı ve arama kararı verildi. Bu sıcak gelişmenin ardından Cihan Ekşioğlu'nun biyografisi bir kez daha araştırılmaya başlandı. Sıklıkla "Cihan Ekşioğlu kimdir" diye soruluyor.

Cihan Ekşioğlu kimdir?

Cihan Ekşioğlu, 1979 yılında Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu. EKBA Holding’in yönetim kurulu başkanıdır. Holding bünyesinde İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunur.

EKBA Holding’in resmî internet sitesindeki bilgilere göre, grubun CEMD Defence, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC adlı şirketleri savunma sanayiinde “taktik, operasyonel ve stratejik” düzeyde çalışmalar yürütmektedir.

Ekşioğlu, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra Dünya Engelliler Vakfı’nın başkanlığını yapmaktadır.