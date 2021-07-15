Çikolata ve atıştırmalıkta şeker yüzde 10 azaltılacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) 2020'de imzaladığı "Şeker Azaltma İş Birliği Protokolü" kapsamında hazırlanan "Türkiye Şeker Tüketimini/Kullanımını Azaltma Rehberi" kamuoyuna tanıtıldı.

Gıda üreticisi firmaların gönüllü taahhütte bulunduğu ve iş birliği içerisinde hazırlanan rehberde şeker oranı azaltılacak gıdalar şöyle:

Çikolata ve şekerler, gofretler, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar (Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği kapsamında tanımlanan ürünler, şekersiz tatlılar ve sakız hariç tüm şekerleme ürünleri, çikolatalı ve kakaolu tüm sürülebilir ürün çeşitleri, diğer tatlı sandviç sosları, fındık- fıstık-badem vb. ezmeleri).

Hafif fırıncılık ürünleri (Tahıllı barlar dahil olmak üzere tüm tatlı bisküvi çeşitleri, glutensiz bisküviler, kruvasan, kurabiye, pandispanya, waffle ürünleri, meyveli paylar ve tatlı çörekler, kek karışımları, pastanecilik ürünleri). Alkolsüz içecekler. Dondurma, dondurulmuş yoğurt, buzlu şekerlemeler ve sorbelerin içerisinde olduğu yenilebilir buzlar.

Kahvaltılık gevrekler (Tüketime hazır tüm tahıllı veya yulaflı gevrekler, yulaf ezmesi, granola, müsli barlar, çikolatalı kahvaltılık gevrekler.) Çeşnili fermente süt ürünleri."