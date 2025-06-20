Çikolatanın içinden çıkanlar canından ediyordu

Kayapınar ilçesinde bir marketken alınan Dubai çikolatısını yiyen 6 yaşındaki çocuk bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak çocuğunu kurtarırken, çikolatanın içindeki görünce büyük şok yaşadı.

Çikolatadan plastik parçalar çıktığını fark eden baba Yakup Kurttekin, eşinin ve çocuklarının panik havasıyla kendisini aradığını belirterek yaşananları anlattı.

"Ölümle sonuçlanabilirdi"

Küçük çocuğun çikolatanın içinden çıkan plastik parçalardan tıkandığını söyleyen Kurttekin, "Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi nefes borusunu ya da bağırsaklarını tıkayabilirdi. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir" dedi.