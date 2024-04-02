Çıldır'da kura çekildi, AK Partili aday kazandı

Çıldır'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna itirazı reddedildi.

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.