Çıldır'da kura çekildi, AK Partili aday kazandı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yerel seçimde oyları eşit çıkan CHP ve AK Partili aday için kura çekildi. AK Partili aday kurayı kazanınca belediye başkanlığını da kazanmış oldu.
AA
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Çıldır'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna itirazı reddedildi.
Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.