Çılgın Sayısal Loto'da 1,110 milyar TL'lik rekor ikramiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

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Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Haziran 2026 tarihli çekilişinde büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Uzun süredir devreden ve toplam tutarı 1,110 milyar TL'ye ulaşan rekor ikramiye, gerçekleştirilen çekilişin ardından talihlisine çıktı. Milyonlarca kişinin takip ettiği çekilişte ana numaralar, joker ve süperstar sonuçları da açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde belirlendi:

Ana numaralar: 28 - 30 - 39 - 48 - 55 - 68

Joker: 87

SüperStar: 80

Rekor ikramiye sahibini buldu

Haftalar boyunca devrederek büyüyen büyük ikramiye, 8 Haziran çekilişiyle birlikte sahibini buldu. Toplam 1,110 milyar TL tutarındaki ikramiye, Çılgın Sayısal Loto tarihinin en yüksek ödüllerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bilet sorgulama nasıl yapılır?

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için sorgulama işlemlerine yöneldi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri, Milli Piyango Online'ın bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

Kazanan talihlinin kim olduğu ve biletin hangi il veya ilçeden oynandığına ilişkin bilgilerin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.