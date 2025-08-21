Çılgın Sayısal Loto'da 543 milyon 778 bin 194 TL tutarındaki dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ödülü kazandıran numaralar 5, 23, 24, 29, 33, 53 olurken, Joker sayısı 14, SüperStar numarası ise 88 olarak açıklandı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekiliş saat 21.30'da yapıldı. Milli Piyango Online internet sitesi ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalından canlı yayımlanan çekilişte şanslı kombinasyonu tutturan talihli büyük ödülün sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kazanılan ikramiyeler nasıl alınır?

Küçük tutarlar bayilerden temin edilebilirken, yüksek meblağlardaki ikramiyeler yetkili ödeme merkezlerinden veya bankalar aracılığıyla alınabiliyor.

Biletler nereden alınır?

Çılgın Sayısal Loto biletleri tüm bayilerden, Milli Piyango'nun internet sitesinden ve Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabiliyor.

Milli Piyango tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto kuralları:

- Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

- Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

- Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

- Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

- Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

- Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

- İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

- Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

- Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

- Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

- Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

- Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

- Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star - rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

- Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

- Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

- Oynadığın her kolon 10 TL, Süper Star'lı kolon ise 15 TL'dir.

- 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.