Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'lar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda, tekstil, sebze ve meyve, demir, çimento, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya götüren TIR'lar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Sınır kapısında zaman zaman uzun TIR kuyrukları oluşuyor.
Öte yandan, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere döndükleri de görüldü.
Kaynak: AA