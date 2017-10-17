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Cilvegözü ticari tırlara açılıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışlarına başlayacak.

Cilvegözü ticari tırlara açılıyor
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışları tekrar başlıyor.

3 Ağustos'ta Türkiye sınırı yakınında bulunan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı, insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi taşıyanların dışındaki nakliyatlara kapatılmıştı.

Ticari tırların çıkış yasağı ile birlikte malzeme kısıtlaması da kaldırıldı.

Kaynak: AA

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