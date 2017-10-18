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Cilvegözü yeniden açıldı

3 Ağustos'ta ticari TIR'ların geçişlerine kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Cilvegözü yeniden açıldı
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3 Ağustos'ta sınıra yakın bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, bugün itibarıyla yeniden açıldı.

Alınan karar doğrultusunda Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari TIR'ların çıkışları sabah saatlerinde başladı.

Suriye'ye gönderilen insani yardımları taşıyan araçlar ve ticari TIR'lar nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Araç kuyruğunun yaklaşık 4 kilometreyi bulduğu gözlendi.

Kaynak: AA

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