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Çin aşısının ikinci bölümü geldi

Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10’da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

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