Çin Dışişleri’nden ABD’ye sert eleştiriler

17 Temmuz 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD’nin Çin Komünist Partisi üyeleri ve ailelerine seyahat yasağı getirme kararının onaylanması halinde 1.4 milyar nüfusa sahip olan Çin’i karşısına alacağını ve hiçbir ülkenin Çin’in gelişimini engelleyecek bir potansiyele sahip olmadığını söyledi.

Hua ayrıca, ABD’nin ülkesinin silahlanma kontrolü konusunda üçlü görüşme davetini eleştirerek söz konusu davetin “uygunsuz” olduğunu söyledi ve ABD’nin “tek taraflı önlemler” alarak silahlanma konusunda “mutlak üstünlük sağlama” çabasında olduğunu ekledi.

Trump Yönetimi’nin eylemlerini “küresel güvenliğe ciddi bir tehdit” olarak tanımlayan Hua, ABD’nin en sık nükleer deneme yapan ve dolayısıyla çevreye en çok zarar veren ülke olduğunu hatırlatarak, “ABD nükleer potansiyelini yücelterek gezegende dengeleyici bir güç rolü oynadığını iddia ediyor.” dedi.