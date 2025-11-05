Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Xuebin: Çin’in kalkınmasının yeni yol haritası ve Türkiye

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin'in 15'inci 5 yıllık kalkınma planının detaylarını DÜNYA okurları için değerlendirdi:

Bilimsel biçimde hazırlanıp aralıksız şekilde uygulanan beş yıllık planlar, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) devlet yönetiminin önemli bir yolu ve Çin'e özgü sosyalizmin büyük bir avantajıdır. Birkaç gün önce, Çin’de gözden geçirilip onaylanan “15. Beş Yıllık Plan’a İlişkin Öneriler”, Çin’in kalkınmasına yeni yol haritasını çizmiştir. Bu plan, yalnızca Çin’in önümüzdeki beş yıllık gelişimine yön vermekle kalmayacak, aynı zamanda Çin tarzı modernleşme sürecini ilerletirken küresel ekonomiye de netlik ve yeni ivme kazandırmaya devam edecektir.

“14. Beş Yıllık Plan” dönemi boyunca Çin’in toplam ekonomik hacmi 130 trilyon yuanı aşmış, bu yılın sonunda yaklaşık 140 trilyon yuan seviyesine ulaşması beklenmektedir. Entegre devreler, yapay zekâ, kuantum teknolojisi, biyolojik ilaç ve yeni enerji gibi alanlardaki kilit temel teknolojilerde önemli ilerlemeler kaydeden Çin, Küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında ilk ona girmiş ve küresel üretim merkezinden küresel inovasyon merkezine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Çin, kararlılıkla dışa açılım ve iş birliği yolunda ilerlemektedir. Yabancı sermaye için negatif liste sürekli olarak daraltılırken ortalama gümrük tarifeleri yüzde 7,3 seviyesine indirilmiştir. Çin, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde 150’den fazla ülke ve 30’dan fazla uluslararası örgütle yüksek kaliteli işbirliği yapmaktadır. Çin’in küresel ekonomik büyümeye katkı oranı yüzde 30 civarında seyretmekte olup her zaman dünya kalkınmasının itici gücü ve büyüme kutbu olmuştur.

Kalkınma ve güvenlik dengesi

“15. Beş Yıllık Plan” döneminde Çin, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmaya devam edecektir. ÇKP’nin kapsamlı liderliğinde halka öncelik tanınacak, yüksek kaliteli kalkınma sürdürülecek, kapsamlı reform derinleştirilecek, etkin bir piyasa ve proaktif bir hükümet birleştirilecek, kalkınma ve güvenlik arasında denge korunacaktır. Ekonomik kalkınmayı merkeze alan planda, endüstriyel gelişim, bilim ve teknoloji inovasyonu, iç pazarın güçlendirilmesi, ekonomik sistemin modernizasyonu, dışa açılım, kırsal bölgelerin canlandırılması, bölgesel kalkınmadan kültürel inşa, halkın yaşam güvencesi, yeşil kalkınma, güvenli kalkınma ve ulusal savunma inşasına kadar uzanan geniş bir yelpazede gibi öncelikli alanların görevleri ve önlemleri de netleştirilmiştir. Aynı zamanda Planda 15. Beş Yıllık Plan dönemine ilişkin ekonomik ve sosyal kalkınmanın yedi temel hedefi de ortaya konulmuştur: Yüksek kaliteli kalkınmada önemli ilerlemeler kaydedilmesi, bilim ve teknolojide öz yeterliliğin güçlendirilmesi, kapsamlı reform sürecinde yeni atılımların gerçekleştirilmesi, toplumsal medeniyet düzeyinin belirgin biçimde yükseltilmesi, halkın yaşam kalitesinin daha da iyileştirilmesi, “Güzel Çin” inşasında kayda değer ilerleme sağlanması ve ulusal güvenlik kalkanının daha da güçlendirilmesi.

"Kazan-kazan" iş birliği

“15. Beş Yıllık Plan”, Çin’in dünya ile iş birliğiyle ortak kazanca ulaşmaya yönelik güzel vizyonunu öne çıkarmıştır. Dışa açılım, Çin tarzı modernleşmenin belirgin özelliğidir. Günümüzde tek taraflılık ve korumacılık yükselirken ekonomik küreselleşme ters rüzgârlarla karşı karşıyadır. Çin, yüksek düzeyli bilimsel ve teknolojik özerkliğini hızlandıracak, yeni nitelikli üretim kapasitesini geliştirecek, güçlü bir iç pazar oluşturacak, yeni kalkınma modelini hızla inşa edecek ve yüksek seviyeli dışa açılımı genişleterek kazan-kazana dayalı iş birliğinde yeni bir dönem başlatacaktır. Çin, kurumsal açılımı sağlam adımlarla genişletecek, çok taraflı ticaret sistemini koruyacak, uluslararası dolaşımı teşvik edecek, bağımsız açılımı aktif biçimde artıracak, ticarette yenilikçi gelişmeyi teşvik edecek, çift yönlü yatırım için iş birliği alanlarını genişletecek ve Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yüksek kaliteli işbirliklerini geliştirecektir. Söz konusu adımlar, Çin’in küreselleşmenin korunmasında, tedarik ve üretim zincirlerinin güvence altına alınmasında ve serbest ticaretin savunulmasında kararlı bir güç olmayı hedeflediğini göstermektedir. Önümüzdeki beş yıl, Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınması için yeni bir aşama olacağı gibi dünyaya da yeni fırsatlar sunacaktır.

Türkiye ile iş birliği seviyesini yükseltmeye hazır

Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile hükümetler arası işbirliği belgesi imzalayan ilk ülkelerden biridir. Son yıllarda ikili işbirliği istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir. Kuşak ve Yol Girişimi’nin Orta Koridor Planı’yla uyumlaştırılmasına yönelik ilk çalışma grubu toplantısı başarıyla gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasındaki karşılıklı yolcu seferleri önemli ölçüde artırılmıştır. Türkiye üzerinden geçen Çin-Avrupa yük trenleri düzenli olarak işletilmektedir. Hunutlu Termik Santrali başarıyla şebekeye bağlanmıştır. Kumport Limanı’nın konteyner elleçleme hacmi ve geliri sürekli artmaktadır. İki ülkenin merkez bankaları ikili para takası anlaşmasını yenilemiştir. ICBC Türkiye, Türkiye’de resmi RMB Takas Bankası olarak yetkilendirilmiştir. Geçtiğimiz yıl Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısı 410 bine ulaşmış, bir önceki yıla kıyasla yüzde 65,1 artışla uluslararası ziyaretçiler arasında en hızlı büyüyen pazar olmuştur. Daha yüksek düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç elde etmek üzere, Türk tarafıyla Kuşak ve Yol Girişimi’nin Orta Koridor Planı’yla entegrasyonunu daha da güçlendirmeye, Çin-Avrupa demiryolu hattının güney koridorunu geliştirmeye, ekonomi, ticaret, kültür, turizm gibi geleneksel alanlardaki iş birliği seviyesini yükseltmeye ve yeni enerji, 5G ve biyolojik ilaç gibi alanlardaki iş birliğinde yeni parlak noktaları oluşturmaya hazırız.

Erdoğan ve Şi ilişkilere yön veriyor

“15. Beş Yıllık Plan” dönemi, Çin’in temel olarak sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmek için sağlam bir temel atacağı ve kapsamlı şekilde ilerleme kaydedeceği kritik bir dönem olacaktır. Çin, gelişme ivmesini koruyup Çin tarzı modernleşmeyi kararlılıkla ilerletmeye devam edecektir. Türk halkı da “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Kısa bir süre önce, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tianjin Zirvesi esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için yön vermiş ve yeni ivme kazandırmıştır. Taraflar, liderlerin vardığı önemli mutabakatları ışığında, önümüzdeki yıl kutlanacak diplomatik ilişkileriin tesisinin 55. yıl dönümünü önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeli, her alanlardaki iş birliğini derinleştirmeli, kendi ülkenin refaha ulaşması ve güçlenmesi yolunda birbirine destek vermeli ve böylelikle belirsizliklerle dolu dünyaya daha fazla netlik kazandırmalıdır.