Çin haritayı değiştiriyor: Askeri üs için yapay ada kuruluyor

Çin, Güney Çin Denizi’nde uzun süredir tartışma yaratan ada inşa stratejisinde yeni bir aşamaya geçti. Paracel Adaları içindeki Antelope Resifi’nde deniz tabanını doldurarak oluşturulan yapay ada, yeni uydu görüntülerine göre artık hatları belirgin biçimde ortaya çıkan büyük bir kara parçasına dönüştü. İlk değerlendirmeler, bu alanın ileride Pekin’in bölgedeki en büyük askeri üslerinden birinin parçası haline gelebileceğine işaret ediyor.

İlk aşama tamamlandı, 6 kilometrelik yeni ada ortaya çıktı

Uydu görüntülerine göre Çin’in Antelope Resifi çevresinde yürüttüğü dolgu çalışmaları ilk aşamada yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda yeni bir kara alanı oluşturdu. Böylece daha önce su seviyesine yakın küçük bir resif niteliği taşıyan bölge, liman ve iskele altyapısı kurulabilecek ölçekte kalıcı bir yapay adaya dönüşmüş oldu.

Görüntülerde kıyı hattının önemli ölçüde şekillendiği, tarama gemileri ile dolgu faaliyetlerinin ilk büyük evresinin geride kaldığı anlaşılıyor. Bu durum, inşa sürecinin artık yalnızca denizden toprak kazanma aşamasında kalmadığını, tesisleşme ve altyapı kurulumuna doğru ilerlediğini gösteriyor.

Pekin yönetimi Güney Çin Denizi’ndeki bazı tesislerini geçmişte sivil amaçlarla ilişkilendirmiş, meteoroloji, araştırma ve kamu hizmeti gibi gerekçeler öne çıkarmıştı. Ancak güvenlik uzmanları, Antelope Resifi’ndeki ölçek ve konumun bu yeni yapının yalnızca sivil kullanım sınırında kalmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.

Liman, helikopter alanı ve pist ihtimali öne çıkıyor

Ortaya çıkan yeni kara alanının en dikkat çekici yönlerinden biri, askeri lojistik açısından elverişli bir geometriye sahip olması. Görüntülerde derin suya açılan bir liman yapısı, uzun bir iskele hattı ve helikopter faaliyetlerine uygun alanlar seçilebiliyor.

Ayrıca kıyı hattındaki düz bölümün 3 kilometreden daha uzun bir piste dönüşebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Böyle bir senaryoda ada yalnızca sahil güvenlik ya da küçük deniz unsurları için değil, daha büyük hava unsurları için de destek noktası haline gelebilir.

Bu ihtimal, Güney Çin Denizi’ndeki güç denkleminde yeni bir eşiğe işaret ediyor. Çünkü sabit bir pist, yalnızca uçak konuşlandırma kapasitesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda gözetleme, erken uyarı, yakıt ikmali ve daha hızlı askeri hareket kabiliyeti anlamı da taşıyor.

Yapay adanın derin su limanı ile birlikte değerlendirilmesi ise tabloyu daha da büyütüyor. Bu altyapı, deniz unsurlarının bölgede daha uzun süre kalmasını sağlarken, Çin’in kuzey Güney Çin Denizi üzerindeki fiili varlığını da daha kalıcı hale getirebilir.

Tayvan hesabı ve bölgesel gerilim açısından neden kritik

Antelope Resifi’nin önemi yalnızca yeni bir ada inşa edilmesinden kaynaklanmıyor. Bölgenin konumu, Pekin’in Tayvan senaryoları dahil daha geniş stratejik hesaplarında bu noktaya özel ağırlık verdiği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre böyle bir üs, Çin’in Güney Çin Denizi’nin kuzey kesimindeki askeri erişimini artırabilir. Bu da hem Tayvan çevresindeki olası bir kriz sırasında destekleyici bir arka alan yaratabilir hem de bölgedeki deniz ve hava faaliyetlerinin daha sıkı izlenmesini sağlayabilir.

Bazı değerlendirmelerde bu tür tesislerin Çin’in nükleer denizaltıları için daha korunaklı bir faaliyet alanı yaratma hedefiyle de bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Böyle bir ihtimal, yalnızca bölgedeki kıyıdaş ülkeler açısından değil, ABD ve müttefiklerinin deniz operasyonları açısından da yeni bir zorluk anlamına geliyor.

Vietnam başta olmak üzere bölge ülkeleri yakından izliyor

Paracel Adaları üzerindeki egemenlik ihtilafı uzun yıllardır sürüyor ve Vietnam başta olmak üzere bölgedeki bazı ülkeler bu alandaki Çin faaliyetlerini yakından izliyor. Yeni yapay ada çalışmasının görünür hale gelmesi, zaten hassas olan jeopolitik zemini daha da gerginleştirebilir.

Güney Çin Denizi yalnızca egemenlik tartışmalarının yaşandığı bir alan değil. Aynı zamanda küresel ticaret yolları, enerji güvenliği ve askeri geçişler açısından da dünyanın en kritik deniz hatlarından biri. Bu nedenle burada atılan her yeni altyapı adımı, sadece bölgesel değil küresel güvenlik denkleminde de yankı buluyor.

Çin son yıllarda Güney Çin Denizi’nde resifler ve adacıklar üzerinde kalıcı altyapı kurarak fiili kontrolünü güçlendirme stratejisini adım adım genişletti. Antelope Resifi’ndeki son aşama ise bu stratejinin yeni ve daha iddialı halkalarından biri olarak görülüyor.

Yeni ada yalnızca coğrafyayı değil dengeyi de değiştiriyor

Ortaya çıkan tablo, sıradan bir mühendislik projesinin çok ötesine geçmiş durumda. Antelope Resifi’nde oluşturulan yapay ada, Çin’in haritayı fiilen değiştiren adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Asıl kritik soru ise bundan sonra hangi hızla askeri altyapının büyüyeceği. Eğer pist, liman ve destek tesisleri beklenen ölçekte tamamlanırsa, Güney Çin Denizi’nde yeni bir ileri üs gerçeği daha kalıcı hale gelecek. Bu da Pekin’in yalnızca haritayı değil, bölgedeki askeri ve diplomatik dengeyi de yeniden şekillendirdiği anlamına gelecek.