28 Ekim 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in Pekin Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin, "Çin her bakımdan önemli bir ülke, bizim de ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz, tarihi İpek Yolu'nu birlikte canlandırmak istediğimiz bir ülke. İşin içinde her şey var, ekonomi, güvenlik ve başka konular. Emin Önen kardeşimiz de orada sizi ve bizi en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.

Kaynak: AA