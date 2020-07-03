Çin, Hong Kong'daki yeni ulusal güvenlik bürosunun başına geçecek ismi açıkladı

03 Temmuz 2020

Beijing Çin’in köylerinden birinde çıkan protestoların bastırılmasında rol oynayanlar arasında öne çıkan Zheng Yanxiong'u Hong Kong'daki yeni ulusal güvenlik bürosunun müdürü olarak atadı.

Xinhua haber ajansının haberine göre, 56 yaşındaki Yanxiong, en son Hong Kong sınırında ekonomik bir güç merkezi olan Guangdong eyaletinde Komünist Partisi heyetinin genel sekreteri olarak görev yaptı. Son aylarda eski İngiliz sömürgesi üzerindeki kontrolü artıran Beijing tarafından atanan bir dizi memur arasında yer alıyor.

Yeni güvenlik bürosu Çin'in en özgür şehri daha için otoriter bir dönemin habercisi olan ve bu hafta Hong Kong'a uyguladığı, ulusal güvenlik yasası uyarınca kuruldu. Yasaya göre, Hong Kong'daki yeni büro ciddi durumlarda mevcut yerel yasaların ötesinde uygulamada bulunabilecek.

Hong Kong geçtiğimiz yıl aylar süren şiddetli hükümet karşıtı protestolarla sarsıldı. Demokrasi aktivistleri ve bazı yabancı hükümetlerin "bir ülke, iki sistem" formülü altında vaat edilen özerkliği daha da sarstığı şeklinde eleştirdiği güvenlik yasasını uygulamaya koydu.

Bu yılın başlarında Çin, Hong Kong odaklı en üst iki yetkilinin yerini almak üzere Luo Huining'i İrtibat Bürosu Başkanı ve Xia Baolong'u Beijing’deki Hong Kong ve Makao İşleri Bürosu (HKMAO) müdürü olarak atamıştı.

Cuma günü Luo, Hong Kong'un ulusal güvenlik komitesinin danışmanı olarak atandı.