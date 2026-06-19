Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli etil asetat ithalatında damping yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, söz konusu ürünün yerli üretim üzerindeki etkileri incelenecek.
Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, yerli üretici Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuna istinaden söz konusu ürüne yönelik damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre yapılan inceleme sonucu soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.