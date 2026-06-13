Çin teknoloji şirketlerine ambargo getiren ABD'ye misillemeye hazırlanıyor

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Pekin yönetimi teknoloji şirketlerini askeri bağlantı gerekçesiyle Pentagon listesi içine dahil eden Washington yönetimine sert tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı açıklamayı cumartesi günü yayınladı. Dışişleri Bakanlığı da rapora yönelik endişelerini kamuoyuyla paylaştı. Ticaret Bakanlığı Amerikan yönetiminin yanlış uygulamaları derhal durdurmasını talep etti. Çin hükümeti firmalara adil muamele sağlanmaması halinde kesin misilleme uygulayacak.

ABD Savunma Bakanlığı beklenen Pentagon listesi güncellemesini pazartesi günü onayladı. Savunma yetkilileri belgeye e-ticaret devi Alibaba ve internet arama motoru sağlayıcısı Baidu firmalarını ekledi. Elektrikli otomobil üreticileri BYD ile NIO da yeni rapora girdi. Yetkililer dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden Trina Solar ve JA Solar Technology şirketlerini sonradan dokümana dahil etti.

Washington yönetimi söz konusu Pentagon listesi ile Pekin'in askeri ve endüstriyel gücünü sınırlamayı amaçlıyor. İki ülke arasındaki jeopolitik rekabet teknoloji firmaları üzerinden yoğunlaşıyor. Güncel rapor 2025 yılı başlarında hazırlanan önceki versiyonun yerini aldı. Trump ile Xi Jinping sadece bir ay önce Pekin'de yüz yüze görüşmüştü. Liderler o zirvede hassas ticaret savaşları ateşkesini devam ettirme kararı almıştı.

Amerika ambargo sürecini başlatıyor

Çin Ticaret Bakanlığı güncellenen belge adımının Trump ve Xi uzlaşmasını tamamen yok saydığını savundu. Amerikan yasaları savunma kurumlarının listedeki şirketlerle doğrudan sözleşme imzalamasını kesin olarak engelliyor. ABD Savunma Bakanlığı 2027 yılından itibaren üçüncü taraflar aracılığıyla da ürün tedarik edemeyecek. Hükümet teknoloji firmalarından alınan çeşitli hizmetleri de aynı tarihte bütünüyle sınırlandıracak.