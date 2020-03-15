Çin’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi

15 Mart 2020

Çin’in Hefei eyaletinde bir şirket 15 dakika içinde sonuç veren bir koronavirüs (Covid-19) test çubuğu geliştirdi. Şekil olarak hamilelik testlerine benzeyen test çubuklarının bir bölmesine parmaktan alınan birkaç damla kan damlatılıyor, test çubuğunun diğer ucundaki göstergede sonucun pozitif veya negatif olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor. Xinhua haber ajansına göre klinik testlerde koronavirüs test çubuğunun doğruluğu da teyit edilmiş. Şirket, yakın bir dönemde testlerin Çin pazarında olacağı bilgisini veriyor.

Bu güzel haberi resmi Twitter hesabından da duyuran Çin’in Ankara Büyükelçiliği şu ifadeleri kullanıyor: "15 dakika! Hefei, Çin’de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni #koronavirüs test kitleri üretti! #COVID19 #UnitedWeStand (birlikte ayaktayız) #unityisstrenghth (birlik güç demektir)"