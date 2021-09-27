Çin'de elektrik kesintileri Apple ve Tesla'yı zora soktu

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda Liaoning, Cilin ve Heilongjiang eyaletlerinde uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkiledi, 3 eyaletteki kesinti nedeniyle mağduriyetler yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ısınma, asansör, trafik ve diğer işlerin aksamasından şikayet etti.

Bazı fabrikalarda, havalandırmaların durması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, Şangay'da da trafik ışıkları ve aydınlatmaların çalışmaması sürücülere zor anlar yaşattı.

Enerji şirketleri ve uzmanlar, bir süredir Çin'de etkili olan elektrik kesintilerinin 2022'nin ortalarına kadar etkisini gösterebileceği ve üretimde ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çin, elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden elde ediyor. Ülke basınında, elektrik kesintisinin, artan kömür fiyatları ve azalan kömür stokları nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 yıl içerisinde karbon emisyonunu rekor seviyede azaltma vaadinde bulunmuştu.

Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı olan Çin, enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde kömüre bağımlı.

Dünyada kömürün yarısı Çin'de yakılırken, ülke, halen 40 ila 50 yıllık ömre sahip çok sayıda kömür yakıtlı enerji santraline ev sahipliği yapıyor.