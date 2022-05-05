Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik en düşük seviyede

Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi nisanda 5,8 puan değer kaybederek 36,2'ye geriledi. COVID-19'un etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'de 26,5'e kadar düşen endeks, o zamandan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

Endeks, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği COVID-19 salgınlarının başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, ülke genelinde ekonomik faaliyetleri sekteye uğratması nedeniyle son 2 aydır daralma eğilimi gösteriyor. Şubatta 50,2 puanda olan endeks, martta 42 puana gerilemişti.

Uluslararası bilgi ve veri analitiği hizmetleri sağlayıcısı IHS Markit tarafından, Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülüyor.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, kafe, bar, restoran ve eğlence merkezleri gibi işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.