Çin'de nüfus azalmaya devam ediyor! Ekonomik endişeler artıyor

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) yayımladığı verilere göre, 2023 yılında 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 1,39 milyon kişi azalarak 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bine geriledi.

Ülkede nüfusun 2022'de başlayan düşüş trendi, 2023'ün ardından 2024'te de devam etti. Çin'in nüfusu, 2022 yılında 1960'ların başındaki kıtlık döneminden bu yana ilk kez gerilemişti. Bu yıl, ülkede uzun vadeli nüfus azalmasının başlangıç noktası olarak kaydedilmişti.

Doğum ve ölüm oranlarındaki değişimler

2024 yılında Çin’de 9,54 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, bir önceki yıl doğan 9,02 milyon bebeğe kıyasla yüzde 5,7’lik bir artış anlamına geliyor. 2023'te binde 6,39 olarak kaydedilen doğum oranı, 2024'te binde 6,77’ye yükseldi. Ancak doğum oranı, önceki yıl ulusal kayıtların tutulmaya başladığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti.

Aynı dönemde ölüm oranlarında da bir düşüş gözlendi. 2024 yılında 10,93 milyon kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2023'te 11,1 milyondu. Ölüm oranı, binde 7,87’den binde 7,76’ya düştü ve yüzde 1,5’lik bir azalma yaşandı.

Nüfusun yaş gruplarına dağılımı

Çin’de 16 ila 59 yaş arasındaki "çalışma çağındaki" nüfus, 857,98 milyon ile toplam nüfusun yüzde 60,9’unu oluşturdu. 60 yaş ve üzerindeki nüfus ise 310,31 milyon ile yüzde 22’lik bir paya sahipti. Emeklilik çağındaki 65 yaş ve üstü bireyler, toplam nüfusun yüzde 15,6’sına ulaşarak 220,23 milyon olarak kaydedildi.

Kentsel bölgelerde yaşayan nüfus, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla 10,83 milyon artarak 943,50 milyona yükselirken, kırsal bölgelerdeki nüfus 12,22 milyon azalarak 464,78 milyona düştü. Kentsel nüfusun oranı yüzde 67'ye çıkarken, kırsal nüfusun oranı yüzde 33’e geriledi.

Uzun vadeli demografik dönüşüm

Uzmanlara göre, Çin nüfusunda yaşlı bireylerin oranı artarken, çalışma çağındaki nüfusun payı daralmaya devam ediyor. 2016’dan itibaren nüfus artış hızının azaldığı ülkede, ilerleyen yıllarda bu düşüşün daha da hızlanması bekleniyor.

Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını sonlandırarak, 2016 yılında çocuk sayısını ikiye çıkarmış ve 2021’de ise ailelerin üç çocuk yapmasına izin veren bir düzenleme getirmişti.

Ancak çocuk sahibi olmaya teşvik amacıyla alınan bu kararlar, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve çocuk yetiştirme maliyetlerindeki artış nedeniyle yeni nesillerin çocuk yapma konusunda temkinli davranmasını engelleyemedi. Nüfustaki azalma ve yaşlanma eğiliminin, Çin'in iş gücü potansiyelini düşürebileceği ve bunun ekonomik sonuçlarının gelecekte daha belirgin hale gelebileceği tahmin ediliyor.