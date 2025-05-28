Çin'den 4 körfez ülkesine vize muafiyeti

Covid-19 salgını sonrasında yurt dışından seyahatleri teşvik etmeyi hedefleyen Çin, tek taraflı vize muafiyeti programına dört Körfez ülkesini daha ekleyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkı elde edeceğini belirtti.

Seyahatlerde 30 gün kuralı

Yeni düzenlemeye göre, bu ülkelerin normal pasaport hamili vatandaşları, 9 Haziran 2025 ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'e iş, turizm, aile ziyareti ve geçiş amaçlı seyahatlerde bulunabilecek. Ancak bu seyahatlerin 30 günü aşmaması gerekecek.

Dört ülkenin daha programa dahil edilmesiyle, Çin'in tek taraflı vize serbestisi tanıdığı ülke sayısı 47'ye yükseldi.

Vize serbestisi kararı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-Çin Zirvesi'nin hemen ardından duyuruldu. Çin, daha önce 2018 yılında BAE ve Katar ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalamıştı. Yeni adımla birlikte, Körfez İşbirliği Konseyi'nin tüm üye ülkeleri vatandaşlarına Çin'e vizesiz giriş imkanı sağlanmış oldu.