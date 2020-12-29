Çin'den alınan COVID-19 aşıları yarın gelecek
THY, Çin'den alınan ilk parti COVID-19 aşısının yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen ilk aşının yarın geleceğini açıkladı.
Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşının, İstanbul Havalimanı’na iniş saatinin 30 Aralık 06.10 olması bekleniyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacağı belirtildi.
Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.