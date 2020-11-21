Çin'den getirilen COVID-19 aşısı İnönü Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, gönüllü vatandaşların COVID-19 aşı denemesine katılabildiğini söyledi.

Çin'den getirilen COVID-19 aşısının iki ay önce kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldığını hatırlatan Beytur, şöyle konuştu:

"Aşı yapılanlarla ilgili herhangi bir komplikasyon, yan etki görülmedi. Dünden itibaren sağlık çalışanları dışındaki gönüllülerde de COVID-19 aşı çalışması başlatıldı. Aşı çalışmasına katılmak isteyenler 'covid@inonu.edu.tr' adresinden bize ulaşırsa gerekli kayıt yapılacak. Aşı, COVID-19 hastalığına yakalanmamış 18 yaş üstündeki sağlıklı gönüllülerde deneniyor."

Aşı uygulanmasına gönüllü katılmak isteyenlerin randevu alması gerektiğini anlatan Beytur, "Gönüllülerin öncelikle bize mail ile ulaşması daha iyi olur. Çünkü belki gönüllü kişinin şartları uymayacak, aşı çalışmasına katılamayacak ve hastaneye boş yere gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.