Çine'de yangın devam ediyor: İki mahalle boşaltıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken, Çine ve Bozdoğan ilçelerinden şangın haberi geldi. Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı.

Çine'deki yangının büyümesi üzerine iki mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 3 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının şu ana kadar tam kontrol altına alınmadığını belirterek, Çine'deki yangının yerleşim yerlerine tehdit eder dereceye geldiğini belirtti. Aksoy, "Altıntaş Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleler yapıldı. Şu an için 'Tam olarak kontrol altına alındı' diyemiyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız yangına müdahale etti. Şu an çok yayılan bir şekilde devam etmiyor. Temennimiz bir an önce kontrol altına alabilmek" diye konuştu.

Vali Aksoy, sabotaj iddialarıyla ilgili soruyu ise "Biz her bilgiyi değerlendiriyoruz, şu anda elimizde somut bir bilgi yok. Ancak her ihbarı değerlendiriyoruz. Somut bir bilgiye ulaştığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" diye yanıtladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve 4 gündür devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor.