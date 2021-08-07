Çine'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sırasında ağır yaralanan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor.

Gönüllü vatandaşlar da gece boyunca yangının söndürülmesi için kazma ve küreklerle çalışmalara katıldı.

Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından Z.A.G'nin kullandığı kepçe, yangına müdahale sırasında devrildi.

Ağır yaralanan kepçe operatörü, bölgedeki ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Z.A.G'nin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, sağlık ekipleri akrep sokan kişi ile dumandan etkilenen kişiyi tedavi etti.

Muğla'daki dört yangınla mücadele devam ediyor

Muğla'da çıkan 4 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 6 uçak, 26 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 150 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve kandan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 10 gündür süren yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili paylaşım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 209 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

#OrmanınKahramanları’nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.



Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı. pic.twitter.com/WHIyYae60D — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021



Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği infografikte, Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur, Isparta ve Karabük'te birer olma üzere 13 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Alanya'da 107 ev zarar gördü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yangınlarda 107 evin zarar gördüğünü bildirdi.

Yücel, yaptığı açıklamada, Gündoğmuş ilçesinden Alanya'ya sıçrayan yangınların 3 mahalle ve bir yaylada etkili olduğunu söyledi.

Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yücel, zor bir arazide ekiplerin alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Yangının turizm bölgesine kadar inme riskine karşı dağlık, tepelik ve dik yamaçta iş makineleriyle tampon bölge yapılarak alevlerin ilerleyişinin durdurulduğunu anlatan Yücel, "İtfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle yangının diğer bölgelere sıçramasını engelledik. Karadan ve havadan bölge korundu." dedi.

Yangının ilçede önemli bir hasara neden olduğunu belirten Yücel, "Bayır Mahallesi'nde 100, Güzelbağ Mahallesi'nde 7 evde hasar var. Yerel yönetim olarak vatandaşların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Devletimizin yardımlarıyla her şey eskiye dönecek."