Çinli Comac'tan küresel hamle: C919 Asya-Pasifik'e odaklandı

Çin'in havacılık sektöründeki devlet destekli temsilcisi Comac, dar gövdeli yolcu uçağı C919 ile küresel arenada vites yükseltiyor. Yıllardır Boeing ve Airbus'ın domine ettiği pazarda "üçüncü bir yol" olma iddiasını taşıyan şirket, rotasını özellikle hızlı büyüyen Asya-Pasifik bölgesine kırdı.

Çin içinde hali hazırda 150'den fazla jeti aktif hizmette olan şirket, yurt dışı operasyon ağını Laos, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelere yaymış durumda.

Brunei merkezli GallopAir'in yüksek hacimli bir sipariş verdiği, Kamboçya'nın ise yaklaşık 20 uçak alımını değerlendirdiği belirtiliyor.

Düşük fiyat avantajı ve devlet desteği, Comac'ı özellikle gelişmekte olan pazarlardaki düşük maliyetli havayolları için cazip kılıyor. Filipinler merkezli Cebu Pacific, 2030'lu yıllarda Comac'ın sunduğu seçenekleri inceleyebileceğini açıklayan şirketler arasında yer aldı.

Sertifikasyon ve altyapı engeli

Comac'ın önündeki en önemli başlıklardan biri sertifikasyon süreci olarak öne çıkıyor. Şirket, European Union Aviation Safety Agency'nden (EASA) sertifika alabilmek için çalışmalarını sürdürürken, Avrupa sertifikasının 2028-2031 döneminden önce alınmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra Çin ve Batı menşeli parçaların entegrasyonu, yazılım uyumu, bakım-onarım altyapısının kurulması ile pilot eğitim ağının oluşturulması da şirket açısından önemli operasyonel eşikler arasında yer alıyor.

Rekabet sadece iki devle sınırlı değil

Comac'ın karşı karşıya olduğu rekabet yalnızca Boeing ve Airbus ile sınırlı değil. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'in de bölgedeki düşük maliyetli havayollarından aldığı siparişlerle konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Boeing ve Airbus, teslimat sorunlarının kademeli olarak hafiflediğine işaret ederek Asya-Pasifik bölgesindeki güçlü varlıklarını korumaya çalışıyor.