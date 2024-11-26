Çinli firma ile sendika sözleşme imzaladı; en düşük maaş 60 bin lira!

Birleşik Metal-İş Sendikası ile Kocaeli'de faaliyet gösteren Çinli Chen Solar firması arasında 131 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şubesi'nin imzaladığı anlaşmayla en düşük işçi maaşı 60 bin liraya yükseltildi. Erzak fişi 4 bin 500 TL'den 20 bin liraya çıkarıldı.

Sözleşme 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli olacak. İlk aydaki zam yüzde 90 olurken, ikinci 6 aydaki zam enflasyona ek olarak yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyona ek yüzde 3, dördüncü 6 aylık dönem için de enflasyona ek olarak yüzde 4'lük refah payı oldu.

Yüzde 90'lık zamla saatlik ücret 127 TL'den 241 liraya çıkarılmış oldu. 567 liralık devam primi 4 bin liraya, 1200 TL'lik ayakkabı parası ise 5 bin TL'ye çıkarıldı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışanlar meşalelerle kutlama yaptı.