Çinli firma ile sendika sözleşme imzaladı; en düşük maaş 60 bin lira!
Kocaeli'de faaliyet gösteren Çinli Chen Solar firması, Birleşik Metal-İş Sendikası'yla toplu sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında en düşük maaş yüzde 90 zamla 60 bin liraya çıkarıldı. Sonraki dönemlerde de çalışanlara enflasyona ek olarak refah payı zammı yapılması üzerinde anlaşıldı.
Birleşik Metal-İş Sendikası ile Kocaeli'de faaliyet gösteren Çinli Chen Solar firması arasında 131 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.
Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şubesi'nin imzaladığı anlaşmayla en düşük işçi maaşı 60 bin liraya yükseltildi. Erzak fişi 4 bin 500 TL'den 20 bin liraya çıkarıldı.
Sözleşme 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli olacak. İlk aydaki zam yüzde 90 olurken, ikinci 6 aydaki zam enflasyona ek olarak yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyona ek yüzde 3, dördüncü 6 aylık dönem için de enflasyona ek olarak yüzde 4'lük refah payı oldu.
Yüzde 90'lık zamla saatlik ücret 127 TL'den 241 liraya çıkarılmış oldu. 567 liralık devam primi 4 bin liraya, 1200 TL'lik ayakkabı parası ise 5 bin TL'ye çıkarıldı.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışanlar meşalelerle kutlama yaptı.