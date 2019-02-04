Çipras: AB, Türkiye için elinden geleni yapmalı
Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'nin Türkiye'ye destek için elinden gelen ne varsa yapması gerektiğini söyledi.
Bu hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.
Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı" diye konuştu.
Kaynak: AA