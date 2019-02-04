Çipras: AB, Türkiye için elinden geleni yapmalı

04 Şubat 2019

Bu hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı" diye konuştu.

Kaynak: AA