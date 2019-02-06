Çipras'ın İstanbul'daki ilk durağı Ayasofya oldu

06 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'daki ziyaretlerine Ayasofya ile başladı.

Saat 09.45'de Ayasofya'ya gelen Çipras ve beraberindeki heyete Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya'ya girişinde kendisini takip eden gazetecileri selamlayarak, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayasofya'daki gezisini tamamladıktan sonra buradan ayrılan Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu da ziyaret edecek.

Kaynak: AA