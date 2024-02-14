Çırağan Palace'den romantik ayrıcalıklar

Sevgililer Günü’ne özel konaklama deneyimi ile Çırağan Palace Kempinski İstanbul, yenilenen otel odalarında veya tarihi saray kısmındaki süitlerde konaklama ayrıcalığını birbirinden romantik sürprizlerle taçlandırıyor. Dünyanın en romantik restoranları arasında gösterilen, Michelin Guide Servis Ödüllü ve tavsiye listesinde yer alan Tuğra Restoran’da gül yapraklarıyla süslenmiş görkemli bir masada romantik bir akşam yemeği ve canlı müziğin yanı sıra aşk temalı ikramlıklar, bu anlamlı günü unutulmaz hale getiriyor. Ertesi sabah ise çiftleri lezzetli ve keyifli bir kahvaltı bekliyor. Bu konaklama deneyiminde çiftleri odalarında kişiselleştirilmiş sürprizler de bekliyor. Sunulan romantik ikramlıkların yanı sıra odalarda çiftlerin baş harflerinin işlendiği yastık kılıfları veya bornozlar gibi kişiye özel hediyeler de Çırağan Sarayı’ndan sevgililere özel bir anı olarak sunuluyor.

Tuğra Restoran’da Sevgililer Günü yemeği

Dünyanın en romantik mekânları listesine adını yazdıran ve birçok prestijli ödülün sahibi Tuğra Restoran, sarayın içindeki romantik atmosferi, özgün lezzetleri, muhteşem Boğaz manzarası ve heyecan verici sürprizleri ile Sevgililer Günü’nde romantizmin dozunu artırıyor. Restoranın deneyimli baş aşçısı Emre İnanır’ın danışmanlığında hazırlanan özel menüye canlı müzik performansı ve kırmızı gül yapraklarıyla bezeli göz alıcı bir masa düzeni eşlik ediyor. Konsepte göre tasarlanmış özel hediyelikler ise çifti şımartıyor.