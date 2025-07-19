Çırak olarak başladığı işyerinde patron oldu

Coşkun Kamıl, 24 yıl gibi uzun bir süre boyunca çırak başladığı restoranda garsonluk, bulaşıkçılık, paket servisi ve aşçılık gibi birçok farklı görevlerde bulundu.

2022 yılında işletme müdürlüğüne yükselen Kamıl, bu görevini iki yıl boyunca sürdürmesinin ardından 2024'te işletmeyi devraldı.

Kamıl, "Yenişehir'in ilk kafe ve restoranı olan bu işletmede 24 yılı aşkın süredir görev yapıyorum. Bugün 12 çalışanımız ve 120 çeşit ürünümüzle hizmet vermeye devam ediyoruz. Eski sistem nasılsa, aynı şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkun Kamıl istikrarlı çizgisini koruyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.