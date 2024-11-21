Citi'den TCMB faiz indirimi beklentisi: Aralık ayında zemin hazırlanıyor

Citigroup ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutarak değişiklik yapmadığı Kasım toplantısının ardından Aralık ayında faiz indirimi beklediklerini ifade etti. İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan raporda, TCMB'nin faiz indirimi için zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre raporda, TCMB'nin iç talebin dezenflasyon sürecini desteklediği ve hizmet enflasyonundaki iyileşme belirtilerine ilişkin değerlendirmelerinin, maliye ve para politikası koordinasyonundaki artışla birleşmesinin, Aralık ayında faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiğine işaret ettiği belirtildi.

Citigroup ekonomistleri, ayrıca Kasım ayı enflasyon rakamına, Türk Lirası'ndaki hareketlere ve rezerv birikim hızına bağlı olarak daha "az agresif" bir faiz gevşemesi olasılığının göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

TCMB, Kasım ayında yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutma kararı aldı. Karar metninde, Ekim ayı enflasyonunun ana eğilimde bir düşüş gösterdiği vurgulandı. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın gelecekteki kararlarını bu gelişmelere göre şekillendireceğini belirtiyor.