Cizre’de bir caddeye Sırrı Süreyya Önder’in ismi verildi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adını ilçedeki bir caddeye verme kararı aldı. Buna göre, Cudi ve Nur mahalleleri arasında bulunan İdil Caddesi’nin adı “Sırrı Süreyya Önder Caddesi” oldu.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Belediye Meclisi, eylül ayı oturumunda aldığı kararla, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adını ilçedeki bir caddeye verdi.
Belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Cudi ve Nur mahalleleri arasında bulunan İdil Caddesi’nin adı “Sırrı Süreyya Önder Caddesi” olarak değiştirildi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede vefat eden Önder’in adı, Cizre’de caddeye verilerek ölümsüzleştirildi.