CloudTalk Online, IT profesyonellerini 2.kez bir araya getirecek

“CloudTalk Online | Matchmaking Summit” 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde, Türkiye ve dünyadan bulut bilişim sektörünün önemli isimlerine bu sene de ev sahipliği yapacak.

Pandeminin olası risklerinin devam etmesi sebebiyle 2021'de de dijital etkinliğin gücünden faydalanmayı tercih ettiklerini belirten CloudTalk CEO’su Burkay Yapağcıoğlu, geçtiğimiz yıl CloudTalk Online Matchmaking Summit kapsamında, 20 farklı ülkeden 2.000’i aşkın teknoloji profesyoneline, Türkiye ve dünyadan 60+ cloud profesyonelini 5 farklı salonda canlı olarak izleme fırsatı sunduklarını belirtti.

2020’de katılımcılarına sıra dışı bir dijital konferans ve fuar deneyimi yaşattıklarını belirten Yapağcıoğlu, 2021 hedeflerinin daha yüksek olduğunu ve bu yıl 3.000’den fazla katılımcı beklediklerini de sözlerine ekledi.

Teknoloji devleriyle buluşma fırsatı

Geçen yıl CloudTalk Online Matchmaking Summit 2020’de, 124+ bin etkileşim, 1200’den fazla birebir toplantı, 570 salon toplantısı, her oturumda ortalama 300 izleyici, 3700 mesaj gönderimi ve 5000+ profil görüntüleme gerçekleşti ve sanal fuaye alanında Alibaba Cloud, Acronis, Cloudflare, Acronis, Mailchannels, Synacor, ResellerClub gibi teknoloji devleri katılımcılarla buluştu. Etkinlik, bu yıl da teknoloji devi 100’ü aşkın firmayla 3000’den fazla IT profesyonelini sanal fuaye alanında buluşturacak.

Geçen sene Amazon, IBM ve Microsoft, Alibaba Cloud gibi dünya devlerinin de yer aldığı konferansın katılımcı profilleri arasında; C-level IT yöneticileri, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, veri merkezi uzmanları, bulut mimarları, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar gibi pazarı oluşturan birçok profesyonel yer aldı.

Etkinlik için kayıtlar başladı

26-27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek CloudTalk Online | Matchmaking Summit 2021 için kayıtların başladığını söyleyen Burkay Yapağcıoğlu, etkinlikten 3 gün önce katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçlerinin başlayacağını, etkinlik gerçekleştikten sonra da tüm kayıtlı katılımcı ve partnerlerin platform üzerinden 2 gün daha bu iletişimlerini devam ettirebileceğini belirtti. Katılımcıların ve partnerlerin iletişimini problemsiz bir şekilde yönetebilmek adına katılımı sınırlı tuttuklarını hatırlatan Yapağcıoğlu, kayıtlar yeni açılmasına rağmen bu sene de ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti.